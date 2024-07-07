Після зупинення операцій з доларами США, євро та гонконзькими доларами на Московській біржі виникли проблеми з турецькою лірою, повідомили російські брокери

Найбільший небанківський брокер країни-окупанта, оголосив, що тимчасово зупинив для своїх клієнтів операції з лірами на біржовому ринку. Представник компанії пояснив, що це рішення пов’язане з американськими санкціями проти Національного клірингового центру — ключової розрахункової “дочки” біржі, відповідальної за реєстрацію всіх угод. Через санкції збільшився час введення та виведення валюти, а також розрахунків в угодах з лірою.

В російській інвестиційній компанії Фінамі також підтвердили проблеми з лірами, торги якими біржа веде з 2018 року. Керівник управління розвитку клієнтського сервісу компанії Дмитро Лєснов визнав, що Фінамі найближчим часом аналізуватиме ситуацію і не виключає, що також буде змушена припинити торги лірою.

Обсяг операцій з лірами, який минулого року досягав рекордних 50 млрд рублів на місяць, скоротився до незначних 20–30 млн рублів на день. Турецькі банки практично повністю припинили операції з Росією, розповіла Deutsche Welle представниця однієї з логістичних компаній.

За її словами, минулого року російські імпортери використовували ліри для оплати товарів з Туреччини, але ця практика припинилася через посилення американських фінансових санкцій наприкінці минулого року. Тепер турецькі банки побоюються вторинних санкцій за порушення санкційного режиму.

Такі ж ризики несуть і китайські банки, присутність яких дозволяє торгувати на біржі юанями, попереджає аналітик Совкомбанку Михайло Васильєв. ЦБ РФ враховує ризики, що торги юанем також доведеться зупинити, визнала напередодні голова регулятора Ельвіра Набіулліна.

Сполучені Штати 12 червня різко розширили санкції проти росії. Під обмеження Мінфіну США потрапили мосбіржа та національний кліринговий центр, який відповідає, зокрема, за валютні торги.

Мосбіржа одразу оголосила, що з наступного дня припиняє торги доларом і євро. Акції московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15%.

Після запровадження санкцій єдиною іноземною валютою, доступною для торгів, фактично залишився китайський юань.

Але юаневі торги незабаром можуть бути зупинені, повідомляло Bloomberg джерело, близьке до центробанку рашки. За його словами, китайські банки, які забезпечують такі угоди, найімовірніше, поступово згортатимуть операції з мосбіржею через загрозу вторинних санкцій США.

Правда України