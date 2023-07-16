На Бахмутському напрямку українські сили «твердо тримають ініціативу» вже кілька тижнів поспіль, заявив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

«На Бахмутському напрямку українські сили твердо тримають ініціативу вже кілька тижнів поспіль. Ми рухаємося дещо розмірено. Ми щодня звільняємо сотні метрів, а щотижня кілометри. Хоч це і не десятки, але це звільнена наша земля. ця доба була дуже напруженою на цьому напрямку – ворог 451 раз обстріляв наші позиції, відбулося 16 боєзіткнень», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, противник застосовує весь спектр оборонних зусиль – це побудова інженерно-загороджувальних споруд, потужні удари артилерією.

За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського Донецької області. Також противник здійснив спроби відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки Донецької області, успіху не мав.

У Міністерстві оборони України 16 липня заявили про загострення ситуації на сході країни: противник два дні поспіль активно наступає на Куп’янському напрямку, де тривають запеклі бої, а на Бахмутському напрямку українські війська рухаються поступово вперед – на південному флангу довкола Бахмута щодня є просування.



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