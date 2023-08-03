Підлісок, що покриває полях боїв на півдні України, ймовірно, є одним із факторів, що сприяють загалом повільному розвитку бойових дій у цьому районі. Такого висновку дійшла британська розвідка, пише у твітері Міноборони Великої Британїі.

У повідомленні йдеться, що переважно орні землі у зоні бойових дій вже 18 місяців залишаються необробленими, а бур’яни та чагарники активно ростуть в умовах теплого та вологого літа.

«Додаткове укриття допомагає замаскувати російські оборонні позиції та ускладнює знешкодження оборонних мінних полів. Хоча підлісок може також бути прикриттям для невеликих потайних атак піхоти, ефект у підсумку полягає в тому, що обом сторонам стає важче просуватися вперед», – вказує британська сторона.

За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони України нині продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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