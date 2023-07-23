Голова парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова засудила напад військ РФ на українську Одесу.

«15 листопада 2022 року парламент своєю постановою визав російський режим терористичним. Російський напад на Одесу, внаслідок якого були поранені діти і знищений знаменитий кафедральний собор, повністю вказує на правдивість ухваленого тексту. Ми будемо й надалі підтримувати українців у захисті перед злочинцями», – написала Пекарова-Адамова у твітері.

Раніше вже країни Заходу засудили атаку на Одесу, назвавши її «воєнним злочином Росії».

У ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські сили ППО. Відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих. Серед постраждалих – четверо дітей. Російським ударом зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За інформацією влади, внаслідок атаки в Одесі пошкоджено майже 50 будинків, при чому – 25 пам’яток архітектури.

ЮНЕСКО назвала російську атаку на Одесу «зухвалою». Керівниця установи Одрі Азуле зазначила, що напад є «ескалацією насильства проти культурної спадщини України».

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по об’єктах біля Одеси, де, за їхніми твердженнями, готувалися «терористичні акти проти РФ». Згодом Міноборони РФ опублікувало також окрему заяву щодо удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору, заявивши, що це робота української ППО.



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