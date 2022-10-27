Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним можливим фіналом терористичної тактики Росії стане поразка.

«Сьогодні єдиною тактикою Росії став терор. Єдиним можливим фіналом такої тактики стане поразка. Терор став доказом їхньої слабкості й тестом для нашої стійкості. Нас не зламають обстріли. Страшніше ворожих ракет у нашому небі – почути ворожий гімн на нашій землі. Нас не злякає темрява. Найтемніші часи для нас не без світла, а без волі. Наші військові – міцні, волонтери – невтомні, партнери – надійні, а люди – незламні. Друга армія світу буде все меншою, втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює, провокації не діють, погрози не лякають. Не злякає нас і будь-яка важка зима. Ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком», – заявив він у своєму відеозверненні.

Зеленський заявив, що зло завжди закінчує однаково – окупант стає капітулянтом.

«Загарбник – утікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія – вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами. Подвиги дідусів стають перемогами онуків…Ми знаємо, що всі окупанти тікають з нашої землі однаково. Гауляйтери й самопризначені «губернатори» закінчують однаково. Рейхскомісаріати і квазіреспубліки помирають однаково. І в усіх наших містах обов’язково будуть наші прапори. І «Юнкерси» та дрони-камікадзе падають однаково. І в нашому небі обов’язково будуть наші птахи, наша блакить, наша «Мрія», – додає президент.



…