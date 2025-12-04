Найбільш одіозна і огидна путінська пропагандистка маргарита сімонян.

​Позиція щодо України. Відкрито підтримує політику кремля щодо України, включаючи анексію Криму та повномасштабне вторгнення.

Вона послідовно підтримує термін “спеціальна військова операція” і стверджує, що росія веде війну проти “колективного Заходу”, а Україна є лише “плацдармом”.

Включена до списку ЄС за “центральну роль у державній пропаганді”, що підтримує агресію проти України.

Включена у Великій Британії до списку осіб , “близьких до кремля”. Заморожування активів та заборона на подорожі до країни.

Включена до санкцій Міністерства фінансів США за роботу на уряд росії, сприяння поширенню дезінформації та зв’язки з RT. Блокування всіх активів, що перебувають під юрисдикцією США, заборона на операції з американськими фізичними та юридичними особами.

Канада Лютий 2022. Санкції проти осіб, відповідальних за дезінформацію.

