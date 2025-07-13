Міні шліфувальник, набір ротаційного інструменту з коробкою аксесуарів, 3-швидкісний ротаційний багатофункціональний інструмент для рукоділля та DIY-проектів
Опис товару:
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Літієвий акумулятор серії 18650
Ємність акумулятора: 360мАг
🌟Ціна сьогодні: лише 18$ (знижка: -64%)
✅Артикул: 0311725
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Джерело: Купуй!