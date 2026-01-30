Набір риболовних приманок (411 шт.): плоскогубці, контролер риби, кренкбейт, міноу, блискітки, спінери, тверді/м’які приманки, гачки, грузила, вертлюги та інше для повного риболовного досвіду.
Опис товару:
Тип приманки: Багатосекційна
Основний матеріал: Нержавіюча сталь, ПВХ, Свинець
Колір: Змішаний
Використовуйте для солоної і прісної води
➡️Артикул: 02300126
