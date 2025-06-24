Набір магнітних викруток – 43 шт., прецизійна, з антиковзаючим гумовим ущільненням, для електроніки, окулярів, побутової техніки, ремонту автомобілів та мотоциклів, міцні інструменти

Опис товару:

Основний матеріал: Нержавіюча сталь

Специфікації продукту: 8 викруток: плоска голівка: 6×38мм, 5×75мм, 6×100мм, 8×150мм. Хрестова голівка: PH2x38мм, PH1x75мм, PH2x100мм, PH3x150мм; 7 прецизійних викруток: плоска голівка: 2.0×50мм, 2.5×50мм, 3.0×50мм. Хрестова голівка: PH0x50мм, PH00x50мм. Зіркова: T6x50мм, T8x50мм. 25 штук біт для викруток 1/4″: плоска голівка: 2, 4, 5, 6, 6.5. Хрестова: PH0, PH1, PH2, PH3. Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40. Шестигранники: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6. 1 гнучкий подовжувач для розеток; 1 магнітний тримач для свердл для 1/4″; 1 інструмент для магнітизації/демагнітизації



🌟Ціна сьогодні: лише 25$ (знижка: -49%)

✅Артикул: 0124625

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Джерело: Купуй!