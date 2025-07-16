Набір для паяння з цифровим дисплеєм та мультиметром для точного обслуговування коливань. Набір для самостійного виготовлення з 5-ма насадками, паяльними дротами, багатофункціональною викруткою 8-в-1, засобом для чищення насадок
Опис товару:
Режим живлення: Джерело живлення
Специфікація вилки: Вилка європейського стандарту
Робоча напруга: 220В
Mатеріал: ПВХ
🌟Ціна сьогодні: лише 18.5$ (знижка: -28%)
✅Артикул: 0214725
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Джерело: Купуй!