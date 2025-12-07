Сьогодні НАБУ і САП провели обшуки в так званої депутатки ганни скороход.

Суть підозри. НАБУ і САП викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою, яка пропонувала представнику товариства за 250’000$ організувати введення компанії-конкурента до санкційних списків РНБО. За даними слідства, зловмисники отримали аванс у розмірі 125’000$, але не передали кошти посадовцям РНБО, оскільки не знайшли особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

​Підозра. народній депутатці, її помічнику та спільнику повідомлено про підозру за частиною 4 статті 27 частини 4 статті 369 кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

