НАБУ викрило розкрадання земель під Києвом вартістю майже 2 млрд грн.

15 серпня 2023 року НАБУ і САП викрили 5 осіб – учасників організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га. Їх дії призвели до заподіяння понад 1,8 млрд грн збитків державі.

Серед підозрюваних:

– колишній заступник керівника ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою» — організатор схеми;

– двоє колишніх посадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області – виконавці злочину (один із них – наразі керівник одного з ЦОВВ);

– двоє фізичних осіб, пов’язаних із екскерівництвом Держгеокадастру – пособники злочину.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними слідства, у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області. Для цього він залучив інших співучасників, які, серед іншого, підшукували учасників АТО, які мають право на безоплатне отримання земельної ділянки*. Детективи і прокурори встановили два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» поблизу міста Києва.

Учасники злочину, забезпечили проведення інвентаризації земельних ділянок на території міста Фастова, що перебували у постійному користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка», яке знаходиться у віданні Національної академії аграрних наук. Зловмисники внесли неправдиві відомості до документації, складеної за результатами інвентаризації, де вказали, що право користування земельними ділянками відсутнє, нібито, у зв’язку з ліквідацією державного підприємства та відсутністю правонаступника, а тому ділянки були віднесені до земель запасу.

Надалі учасники злочину без відома учасників АТО, скористались відповідним законодавчим механізмом та виділили на їхні імена у приватну власність земельні ділянки, які перебували у постійному користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка».

Згодом, після приватизації землі, її перепродали третім особам офіційно за ціною в 10 разів нижче ринкової вартості. За даними експертизи, земельні ділянки вартували майже 715 млн грн, у той час як приватним підприємцям були передані за суму близько 85 млн грн.

Йдеться про виділення ділянок на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад колишнього Києво-Святошинського району Київської області, загальною площею 284,32 га та ринковою вартістю майже 1,2 млрд грн.

Особливістю цієї схеми було те, що ДП «Пуща Водиця» за результатами інвентаризації зареєструвало за собою право користування земельними ділянками у 2016 році. У 2019 році ДП «Пуща Водиця» розробило відповідну документацію на поділ частини ділянок, яка була затверджена ГУ Держгеокадастру у Київській області.

Однак, підозрювані, намагаючись заволодіти вказаним ділянками, підготували від імені Головного управління Держгеокадастру у Київській області скаргу до Міністерства юстиції щодо скасування реєстрації права користування земельними ділянками ДП «Пуща Водиця», оскільки їх поділ був здійснений, нібито без погодження Держгеокадастру як представника держави – власника земельних ділянок.

Після того, як Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Мінюсту ухвалила рішення про скасування рішення державного реєстратора, яким зареєстровано право постійного користування землями за ДП «Пуща Водиця», саме право користування не було скасовано.

Однак, зловмисники надалі забезпечили надання службовими Головного управління Держгеокаластру у Київській області вказаних ділянок у приватну власність на ім’я учасників АТО, більшість з яких навіть не знали про реалізацію свого права.

Тут також планувалась зміна цільового призначення і подальший продаж приватним компаніям.

Проте, завдяки НАБУ і САП у 2020-2021 рр. на усі землі накладено арешт і видано заборону щодо їх забудови, змінення цільового призначення тощо, що дозволило їх зберегти для громади Київщини.

Детективи і прокурори встановлюють інших можливих учасників злочину. Також НАБУ і САП розслідують факти підроблення документів щодо представництва інтересів учасників АТО.

*Особи зі статусом учасника бойових дій мають пільгове право на безоплатну приватизацію земельної ділянки у порядку ст. ст. 116, 118, 121 ЗК України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 898 «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками».

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