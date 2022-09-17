Втрати російських військ від початку вторгнення в Україну становлять 54250 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 17 вересня.

За даними командування, російська армія втратила близько 200 військових за попередню добу.

Штаб наводить оновлені дані щодо втрат російської техніки:

2202 танки (+3 за добу), 4701 (+11) бойова броньована машина, 1306 (+4) артилерійських систем, 312 РСЗВ, 168 засобів ППО, 251 (+1) літак, 216 гелікоптерів, 911 (+3) БПЛА оперативно-тактичного рівня, 236 (+3) крилатих ракет, 15 кораблів /катерів, 3571 (+21) одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 121 одиниця спеціальної техніки.

У Генштабі зауважили, що дані уточнюються.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.



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