Ці заходи, як уточнили в МЗС РФ, запроваджуються у відповідь на «все нові персональні санкції не тільки проти російських офіційних осіб, представників ділових кіл та громадськості, діячів культури, а й тих, хто з тих чи інших причин нелюбий Вашингтону»

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