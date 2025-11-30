Війна створює ідеальний ґрунт для популістів. Травма війни робить суспільство емоційно вразливим, а інфоцигани на кшталт #арестовича майстерно експлуатують цю вразливість.

​Механізми, які використовують #популісти, щоб маніпулювати травмованим #війною суспільством.

​Механізми #маніпуляції: Як популісти експлуатують травму війни.

​Травмоване суспільство переживає гострий дефіцит безпеки, справедливості та визначеності. Популіст пропонує ілюзію цих понять, використовуючи специфічні наративи:

​1.Експлуатація #Втоми та Дефіциту Надії (Наратив «Миру за будь-яку ціну»).

​Це найпотужніший інструмент, спрямований на людей, які втратили близьких або майно.

​Вразливість: Емоційне вигорання, втома від постійних загроз, бажання, щоб це просто закінчилося. Люди починають шукати швидкий вихід, а не довгострокове, важке рішення.

​Прийом арестовича: Він називає ціну перемоги «непідйомною», а мету (кордони 1991 року) — «нереалістичною фантазією».

​Повідомлення: «Ви втомилися, і ваша втома виправдана. Це вони (влада/радикали) змушують вас страждати далі заради неможливої ідеї. Я пропоную прагматичний, гуманний мир, який зупинить вбивства зараз».

​Мета: Легітимізувати капітуляцію (або заморожування конфлікту на невигідних умовах) під маскою реалізму та людяності.

​2.Перекладання #Вини (The Blame Shifting).

​Травмована людина переживає горе і шукає винних. Популіст зміщує фокус гніву зі зовнішнього ворога на внутрішнього.

​Вразливість: Гнів, розчарування у військових результатах, відчуття несправедливості.

​Прийом арестовича: Він рідко демонізує #росію, натомість критикує українську владу за «некомпетентність», «#корупцію», «авторитаризм» та «націоналістичну впертість».

​Повідомлення: «росія — це просто великий агресивний сусід. Але ми програємо/страждаємо не через неї, а через наших дурнів і корупціонерів у Києві. Якби ми були “розумними” (як я), цієї війни б не було/вона б уже закінчилася».

​Мета: Підірвати довіру до державних інституцій, створити політичний вакуум, який він може заповнити.

​3.Створення Фальшивої Дихотомії (Я — Розумний, Вони — Фанатики).

​Популісти використовують маніпулятивне протиставлення, щоб захопити емоційний центр.

​Вразливість: Потреба у простому моральному орієнтирі: хто правий, а хто винен.

​Прийом арестовича: Він ділить суспільство на дві групи:

​«Ми» (Розумні, реалісти, #європейці): Його аудиторія, яка розуміє “складну картину світу” і знає, що треба домовлятися.

​«Вони» (Емоційні, фанатичні, радикальні #націоналісти): Влада, армія, волонтери, які вимагають перемоги.

​Мета: Надати своїй аудиторії відчуття інтелектуальної та моральної переваги. Голосуючи за нього, ви не “#зрадник”, ви “#реаліст” і “доросла людина”, на відміну від “дитячих” емоцій “фанатиків”.

​4.Використання Ідентичності та “Мовного #Горя”.

​Вразливість: Регіональні, мовні та культурні меншини, які почуваються виключеними або критикованими за свої культурні звички (наприклад, використання російської мови).

​Прийом арестовича: Активна критика так званої «насильницької українізації» та «перегинів» у мовній політиці.

​Повідомлення: «Я розумію ваше горе. #Київ вас зраджує, змушуючи забути свою культуру та мову. Я буду вашим захисником і поверну вам право бути українцями такими, якими ви є».

​Мета: Зібрати розчарований електорат Півдня та Сходу, який до 2022 року голосував за проросійські партії, що є прямим шляхом до «медведчука 2.0».

​Загальний висновок:

​Популіст грає на емоційній регресії суспільства, викликаній травмою. Він пропонує ілюзію швидкого повернення до нормального життя, знімаючи з виборця відповідальність за важкий вибір. Він продає комфортну неправду замість болючої істини.

