Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибух на об’єкті критичної інфраструктури у місті.

«Львів. Оновлення по ракетних обстрілах. Зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні служби виїхали на місце. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому наразі гаряча вода не подається», – написав він на своїй сторінці в фейсбук.

За його словами, частина міста без електроенергії.

«Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники», – додав Садовий.



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