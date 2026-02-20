Мережева камера 4K/2K з автофокусом, шторкою для конфіденційності та вбудованим мікрофоном, з автоекспозицією, обертовою основою на 360° та функцією plug-and-play, ідеальна для ПК, ноутбуків, стрімінгу та онлайн-зустрічей

Опис товару:

Режим живлення: USB

Технологія підключення: USB

Тип об’єктива: Риб’яче око

Тип контролю експозиції: Автоматичний

Тип фокусування: Автофокус



🌟Ціна сьогодні всього: лише 21$ (знижка: -65%)

➡️Артикул: 01200226

🎉 Замовити Мережеву камеру 4K/2K з автофокусом і мікрофоном





✅ cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації



➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:

@kupuicom

@kupuinet

@carsuacom



Джерело: Купуй!