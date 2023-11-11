Представники Міжнародного валютного фонду та України досягли домовленості на рівні експертів щодо другого перегляду 4-річної програми в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF), повідомила пресслужба МВФ.

«Усі кількісні критерії ефективності на кінець червня та індикативні цільові показники на кінець вересня було виконано. Більшість структурних маяків було також виконано, що відкриває шлях для розгляду питання Виконавчою радою (засідання очікується в найближчі тижні, – ред.), уможливлюючи виділення Україні близько 900 мільйонів доларів США», – йдеться в повідомленні.

Також у МВФ кажуть, що «економіка України продовжує демонструвати надзвичайну стійкість, і останні економічні події вказують на сильніше, ніж очікувалося, відновлення економіки у 2023 році, яке продовжиться у 2024 році, хоча і з помірнішими темпами зростання».

«Експерти МВФ підвищили оцінку зростання реального ВВП на 2023 рік до 4,5 відсотка (з попереднього показника, який станом на дату завершення першого перегляду програми EFF передбачався у діапазоні від 1 до 3 відсотків). Проте очікується, що у 2024 році зростання уповільниться до 3-4 відсотків, оскільки війна триває, і ризики погіршення загальних перспектив залишаються надзвичайно високими», – зазначили у Фонді.

Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування у обсязі близько 15,6 мільярдів доларів було схвалено 31 березня. Ця програма є частиною ширшого пакету другої міжнародної підтримки для України, який наразі становить близько 122 мільярдів доларів.

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