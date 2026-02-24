Розумний нічник з датчиком руху, магнітний світлодіодний світильник, світло для шафи, USB-зарядний LED настінний світильник, тепле біле та біле світло, два режими освітлення, легкий монтаж, підходить для кухні, коридору, сходів, шафи, нічник для спальні, домашній нічник
Опис товару:
матеріал: пластик
Спосіб управління: Перемикач
Сумісність: Розумні речі
Форма світильника: Бра
Матеріал абажура: пластик
Тип металевого покриття: Полірований
Тип: Лайт-бар
Тип монтажу: Напівприхований монтаж
Джерело живлення: USB
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 300MAh
