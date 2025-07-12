Літієва полірувальна машина на 5000 об/хв, машина для полірування автомобіля, електроінструмент для обслуговування транспортних засобів
Опис товару:
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея серії 18650
Містить електронні компоненти і материнську плату
Ємність акумулятора: 2000мАг
🌟Ціна сьогодні: лише 53$ (знижка: -60%)
✅Артикул: 0227625
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Джерело: Купуй!