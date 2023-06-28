Недавні удари Збройних сил України по автомобільних мостах у Чонгар, що між анексованим Кримом та окупованою частиною Херсонської області, ускладнили логістику військ РФ.

«Ці мости обслуговують одну із двох основних доріг між Кримом та Херсоном. Маршрут мостами через Чонгар – це найкоротший шлях від російського кримського логістичного вузла в Джанкої до запорізького напрямку, де Росія нині захищається від широкого українського наступу», – йдеться у Twitter-повідомленні Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Британська сторона каже: тимчасове закриття цього маршруту призвело до того, що «життєво важливим російським логістичним конвоям знадобилося щонайменше на 50% більше часу, щоб дістатися фронту альтернативними маршрутами».

«Російська влада майже напевно збудувала перехід для заміни у вигляді понтонного мосту протягом 24 годин після атаки. Ймовірно, що переходи обмежуються лише рухом військових. Швидкість, з якою було збудовано запасний перехід, вказує на те, наскільки життєво важливим є цей маршрут для військових дій Росії на окупованій частині території України», – йдеться в повідомленні.

Удосвіта 22 червня стало відомо про пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу. Міст, який обстріляли 22 червня, зʼєднує Крим із Херсонською областю. Саме ця транспортна артерія була однією з головних для російського контингенту в окупованих частинах Запорізької та Донецької областей, де зараз ведуть наступ Збройні сили України.

Очільник окупаційної влади в частині Херсонської області Володимир Сальдо раніше повідомив, що пошкодження Чонгарського мосту внаслідок обстрілу виявилися серйознішими, ніж передбачалося спочатку. Повідомлялося, що атобусного сполучення окупованого Генічеська з Кримом не буде до 30 червня.



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