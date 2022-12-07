У Литві з 8 грудня буде припинено трансляцію російського телеканалу «Дождь» – слідом за відповідним рішенням про анулювання владою Латвії ліцензії для цього мовника. Про це повідомляє видання Delfi із посиланням на Литовську комісію з радіо та телебачення.

Латвійський дозвіл на мовлення давав каналу право розповсюджувати створений контент у країнах ЄС, Росії, США та інших країнах.

«Він був включений до списку програм, що ретранслюються мовниками телепрограм, що надають послуги в Латвії, послуги постачальників аудіовізуальних медіапослуг на запит, доступний на платформі обміну відео YouTube. Після анулювання ліцензії на мовлення «Дождя» він з 8 грудня не буде доступний і в Литві», – повідомила комісія.

2 грудня Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії оштрафувала телеканал «Дождь» на 10 тисяч євро за показ в ефірі мапи з окупованим Кримом у складі Росії та слова «наша армія» стосовно російської армії. Днем раніше, закликаючи глядачів ефіру писати про порушення при проведенні мобілізації та воєнні злочини, ведучий Олексій Коростельов сказав: «Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям у тому числі ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті».

Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко після інциденту заявив, що телеканал не займається передачею спорядження будь-якій армії, втому числі – російській. За його словами, ведучий в ефірі обмовився, за що був звільнений. Зображення Криму у складі Росії Дзядко назвав «помилкою дизайнера». Очільник «Дождя» висловив переконання, що «підстав для позбавлення телеканалу ліцензії немає».

Служба держбезпеки Латвії рекомендувала МВС включити Коростельова до «чорного списку» осіб, яким заборонено в’їзд до країни.

Російський за походженням телеканал «Дождь» висвітлює події в Росії та світі з ліберальних позицій. Свій офіс у Росії телеканал закрив після початку в лютому 2022 року повномасштабної війни проти України. Кілька місяців тому «Дождь» відновив мовлення, офіс переїхав до Латвії. Мапу Росії з окупованим Кримом цей засіб інформації показував і раніше, коли працював у Росії. Тоді такі уявлення про політичну мапу світу на телеканалі пояснювали необхідністю виконувати вимоги російського законодавства.



…