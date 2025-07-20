Лазерний дальномір із зеленим променем, Лазерна лінійка, Вимірювальний прилад, Перезаряджуваний портативний, Прилад для вимірювання відстані

Опис товару:

Опис батареї: Літій-іонний полімер

Джерело живлення: Живлення від USB

потужність лазера: більше-рівно 0,4 мВт і менше 1 мВт

Властивості батареї: літієвий акумулятор

Бренд: SNDWAY

Ємність акумулятора: 850MAh

Інструмент для вимірювання лазером, лазерний вимірювач відстані, лазерний вимір з перезаряджуваною літій-іонною батареєю, підсвічуванням дисплея та піфагоровим режимом для вимірювання відстані, площі та об’єму



🌟Ціна сьогодні: лише 44$ (знижка: -53%)

✅Артикул: 0219725

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Джерело: Купуй!