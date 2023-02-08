Народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко припускає, що Росія може здійснити наступ на Донбасі та на якомусь «відволікаючому» напрямку. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

«Противник готується до наступу. Зможе чи не зможе, то це покаже бій. Але противник ресурсний, ресурсів у них більше, ніж у нас, це факт, особливо в техніці. Нехай вона там десь і старіша, але по кількості боєприпасів і техніці вони переважають нас. Тому де саме вдарить противник, ми це побачимо, і це покаже розвідка. Я думаю, що це, можливо, буде Донбас і буде дещо відволікаюче, можливо, південь або північ для того, щоб відволікти якусь частину. Але це, я ще раз кажу, покаже весняна кампанія, починаючи з кінця лютого, вони будуть готуватися і будуть чекати погоди», – сказав секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки.

Костенко вважає, що Росія може зробити наступальну операцію на декількох напрямках для того, щоб українські військові не зрозуміли, де в них буде основний удар.

«Насправді ситуація зараз складна. Попри те, що там і хто не говорив би, але противник продовжує наступати, продовжує стискати кільце на Бахмуті. І це є дуже складно… я знаю, що вже деякі основні дороги є під обстрілом. І командування буде ухвалювати рішення, як діяти тут далі. Але за моєю інформацією, що там противник все-таки тисне. І так, є проблеми і в нас з боєприпасами на деяких напрямках. Це говорять самі військовослужбовці. Я не знаю, чи це через проблеми логістики, чи через проблеми з керівництвом, яке не може це забезпечити, але є», – додав він.

…