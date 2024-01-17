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Комітет Ради найближчим часом сформує запит до СБУ щодо стеження за журналістами Bihus.Info – Юрчишин
Russian Missile Attack Wounds 17 in Kharkiv
Шольц: Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 мільярдів євро в 2024
Guinness World Records Has Doubts About Age of World’s Oldest Dog
Обстріли Харкова: кількість постраждалих зросла до 17 – місцева влада
At Davos Summit, Zelenskyy Tries to Keep Ukraine at Top of Global Agenda
Blinken Assures Zelenskyy of ‘Strong Enduring Support for Ukraine’
Прикордонники заявили про відновлення руху на двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею
Зеленський на зустрічі з фінансовими фондами заявив про необхідність «змішаного фінансування» для відбудови України
Міненерго повідомило про черговий обстріл Росією ТЕС на Донеччині
China Bids to Woo Back Global Elites at Davos Forum
Сунак запевнив, що Британія готова до «подальших військових дій» проти єменських хуситів
Millions of Overseas Brits Now Eligible to Vote in UK Elections
Каллас: «у Європи є три-п’ять років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії»
Switzerland to Host Peace Summit on Ukraine
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Комітет Ради найближчим часом сформує запит до СБУ щодо стеження за журналістами Bihus.Info – Юрчишин
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за темою:
2024-01-17
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Russian Missile Attack Wounds 17 in Kharkiv
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