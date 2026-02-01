Ми підготували для вас перелік #китайських брендів, які найбільше співпрацюють з #російським сектором #агресії, і знайшли #європейські та #українські аналоги популярних товарів.

​🚩 Китайські бренди, що підтримують агресора.

​За даними наших розслідувань (2025–2026 рр.) та списків НАЗК, ці компанії є критично важливими для путінської воєнної машини.

#Hikvision, #Dahua. Постачають камери з ШІ та тепловізори для російських дронів та систем спостереження.

#Yilufa Electronics, #Guangzhou Ausay.

Постачають мікросхеми, що знаходять у ракетах “#Калібр” та Х-101.

#DJI, #Xiamen Limbach. DJI (Mavic) — основні очі ворога; Limbach постачає двигуни для ударних #БпЛА.

#Wuhan Huazhong NC. Високоточні верстати для виготовлення снарядів та деталей ракет.

#CNOOC, #Sinopec, #CNPC. Інвестують мільярди в російські арктичні проєкти, наповнюючи бюджет #рф.

#Chery, #Haval, #Geely, #BYD. Захопили ринок рф, сплачуючи мільярдні податки путіну. Geely також володіє #Volvo та #Polestar.

#Xiaomi, #Haier, #Hisense. Активно розширюють мережі в рф. Hisense володіє брендом #Gorenje.

🛡️ Етичні альтернативи: Купуйте українське та партнерське.

​Обираючи ці бренди, ви підтримуєте економіку демократичного світу та власної держави.

​1. Смартфони та ґаджети. ​Замість Xiaomi, Huawei, OnePlus.

Купуйте: ​#Apple (США), #Samsung (Південна Корея), Google Pixel (США), Asus (Тайвань).

​Український контекст: Хоча ми не випускаємо смартфони, обирайте європейську збірку Nokia (HMD Global).

​2. Побутова техніка та електроніка.​Замість Haier, Midea, Hisense (Gorenje).

Купуйте: ​Bosch, Siemens (Німеччина), Electrolux (Швеція), Miele (Німеччина), Whirlpool (США), Beko (Туреччина/Європа).

​🇺🇦 Підтримайте своє: Saturn (український бренд з потужностями в Каневі), Mirta, Delfa.

​3. Системи безпеки та камери. ​Замість Hikvision, Dahua.

Купуйте: ​Axis Communications (Швеція), Hanwha Vision (Корея), Bosch Security (Німеччина).

​🇺🇦 Світовий лідер з України: Ajax Systems. Їхні системи безпеки визнані найкращими в Європі.

​4. Автомобілі. ​Замість Chery, Haval, Geely, Zeekr.

Купуйте: ​Volkswagen, Skoda, Audi (Німеччина/Чехія), Toyota, Lexus (Японія), Hyundai, Kia (Корея), Renault (Франція).

​5. Дрони (для волонтерів та хобі).​Замість DJI Mavic.

Купуйте: ​Parrot ANAFI (Франція), Skydio (США), Teal Drones (США).

​🇺🇦 Українські аналоги: Дрони “Шмавік” (від Reaktyvni Drony), “Лінза” та “Zoom” (від Frontline). Вони стійкі до РЕБ та вже на фронті.

​📢 Заклик до громадян та світу

​Люди доброї волі! Кожен ваш вибір має значення!

​Коли ви купуєте китайський товар, пам’ятайте: комуняцький пекін не просто «торгує». Він забезпечує рашку чипами для вбивства дітей у Дніпрі, верстатами для виробництва ракет, що руйнують Одесу, та фінансовою подушкою, яка затягує війну.

​Ми закликаємо:

​Бойкотуйте бренди-спонсори: Відмовтеся від Xiaomi, Geely та Hikvision. Ваш комфорт не вартий людських життів.

​Підтримуйте українське: Обирайте Ajax, Saturn та вітчизняні дрони. Наші податки йдуть на оборону, а не на агресію.

​Поширюйте цей заклик: Розкажіть друзям за кордоном, що “Made in China” сьогодні часто означає “Funded the War”!

​Ваш гаманець — це ваша зброя. Спрямуйте її проти агресора!

МИ – ВОЇНИ ДОБРА!



