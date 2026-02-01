Ми підготували для вас перелік #китайських брендів, які найбільше співпрацюють з #російським сектором #агресії, і знайшли #європейські та #українські аналоги популярних товарів.
🚩 Китайські бренди, що підтримують агресора.
За даними наших розслідувань (2025–2026 рр.) та списків НАЗК, ці компанії є критично важливими для путінської воєнної машини.
#Hikvision, #Dahua. Постачають камери з ШІ та тепловізори для російських дронів та систем спостереження.
#Yilufa Electronics, #Guangzhou Ausay.
Постачають мікросхеми, що знаходять у ракетах “#Калібр” та Х-101.
#DJI, #Xiamen Limbach. DJI (Mavic) — основні очі ворога; Limbach постачає двигуни для ударних #БпЛА.
#Wuhan Huazhong NC. Високоточні верстати для виготовлення снарядів та деталей ракет.
#CNOOC, #Sinopec, #CNPC. Інвестують мільярди в російські арктичні проєкти, наповнюючи бюджет #рф.
#Chery, #Haval, #Geely, #BYD. Захопили ринок рф, сплачуючи мільярдні податки путіну. Geely також володіє #Volvo та #Polestar.
#Xiaomi, #Haier, #Hisense. Активно розширюють мережі в рф. Hisense володіє брендом #Gorenje.
🛡️ Етичні альтернативи: Купуйте українське та партнерське.
Обираючи ці бренди, ви підтримуєте економіку демократичного світу та власної держави.
1. Смартфони та ґаджети. Замість Xiaomi, Huawei, OnePlus.
Купуйте: #Apple (США), #Samsung (Південна Корея), Google Pixel (США), Asus (Тайвань).
Український контекст: Хоча ми не випускаємо смартфони, обирайте європейську збірку Nokia (HMD Global).
2. Побутова техніка та електроніка.Замість Haier, Midea, Hisense (Gorenje).
Купуйте: Bosch, Siemens (Німеччина), Electrolux (Швеція), Miele (Німеччина), Whirlpool (США), Beko (Туреччина/Європа).
🇺🇦 Підтримайте своє: Saturn (український бренд з потужностями в Каневі), Mirta, Delfa.
3. Системи безпеки та камери. Замість Hikvision, Dahua.
Купуйте: Axis Communications (Швеція), Hanwha Vision (Корея), Bosch Security (Німеччина).
🇺🇦 Світовий лідер з України: Ajax Systems. Їхні системи безпеки визнані найкращими в Європі.
4. Автомобілі. Замість Chery, Haval, Geely, Zeekr.
Купуйте: Volkswagen, Skoda, Audi (Німеччина/Чехія), Toyota, Lexus (Японія), Hyundai, Kia (Корея), Renault (Франція).
5. Дрони (для волонтерів та хобі).Замість DJI Mavic.
Купуйте: Parrot ANAFI (Франція), Skydio (США), Teal Drones (США).
🇺🇦 Українські аналоги: Дрони “Шмавік” (від Reaktyvni Drony), “Лінза” та “Zoom” (від Frontline). Вони стійкі до РЕБ та вже на фронті.
📢 Заклик до громадян та світу
Люди доброї волі! Кожен ваш вибір має значення!
Коли ви купуєте китайський товар, пам’ятайте: комуняцький пекін не просто «торгує». Він забезпечує рашку чипами для вбивства дітей у Дніпрі, верстатами для виробництва ракет, що руйнують Одесу, та фінансовою подушкою, яка затягує війну.
Ми закликаємо:
Бойкотуйте бренди-спонсори: Відмовтеся від Xiaomi, Geely та Hikvision. Ваш комфорт не вартий людських життів.
Підтримуйте українське: Обирайте Ajax, Saturn та вітчизняні дрони. Наші податки йдуть на оборону, а не на агресію.
Поширюйте цей заклик: Розкажіть друзям за кордоном, що “Made in China” сьогодні часто означає “Funded the War”!
Ваш гаманець — це ваша зброя. Спрямуйте її проти агресора!
МИ – ВОЇНИ ДОБРА!
