Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що з Росією треба боротися «до кінця». Про це він повідомив увечері 15 грудня у фейсбуці.

За словами Залужного, у бесіді з Міллі він «актуалізував питання надання силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки, необхідних для стримування російської повномасштабної агресії».

«Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з Росією – з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця. Сподіваюся на подальшу дієву підтримку в реалізації планів Генерального штабу Збройних сил України», – зазначив Залужний.

Раніше в інтервʼю, яке 15 грудня оприлюднило видання The Economist, Залужний сказав, що ЗСУ готують нову велику операцію.

Головнокомандувач ЗСУ перебуває на постійному контакті з командувачами військ у США та Європі. Напередодні Залужний мав розмову із командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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