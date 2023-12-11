З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зафіксовано понад 102 тисячі воєнних злочинів, скоєних російськими військовими, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«В середньому це по 160 (злочинів – ред.) щодня. Серед них – обстріли, розстріли цивільних, знущання з мирного населення, сексуальне насильство, незаконна депортація, викрадення людей, незаконне позбавлення волі. Через російську збройну агресію в Україні немає жодного повністю безпечного місця», – сказав Клименко.

За його словами, постійно наповнюється спеціальна база «Воєнний злочинець», куди вносять дані всіх ідентифікованих осіб, які беруть участь у військовій агресії РФ – наразі у реєстрі є понад 240 тисяч записів.

«Зібраною інформацією ми поділилися з нашими партнерами через канали Європолу, Інтерполу, а також обмінюємося даними на запити окремих країн», – додав очільник МВС.

Як повідомляє сайт МВС, ці дані Клименко озвучив на зустрічі міністрів внутрішніх справ і безпеки G7 у Японії, долучившись до заходу в онлайн-форматі.

Кремль категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних в Україні і заперечує воєнні злочини.



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