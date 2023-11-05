Упродовж минулої доби українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області (Мелітопольський напрямок), повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи дані української та російської сторін.

Повідомляється, що 4 листопада ЗСУ наступали на південному фланзі Бахмута. Російські військові блогери визнали просування українських сил на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Як пише ISW, в цьому районі ЗСУ закріплюються.

У свою чергу, 4 листопада російські війська продовжували наступати на північ і південь від Бахмута, «але не зробили жодного заявленого чи підтвердженого просування», пише ISW.

Аналітики пишуть з посиланням на російську сторону, що війська РФ здійснили наземну атаку біля Берхівського водосховища (на північ від Бахмута), але не просунулися.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що на Запорізькому напрямку напередодні армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Водночас на Бахмутському напрямку, кажуть українські військові, армія РФ безуспішно намагалася відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Також російські загарбники вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, але успіху не мали. Наразі, вказує Генштаб, сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.



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