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«Знаємо, з чим маємо справу»: міністр оборони Латвії про загрозу від РФ
Ukrainians Anxious as US Aid Package Remains in Doubt
Єменські хусити взяли відповідальність за напад на танкер під прапором Норвегії
Turkey Suspends All League Games After Club President Punches Referee at Top-Flight Match
«Київстар» не працює з ночі 12 грудня, «спеціалісти працюють над усуненням проблеми»
Biden to host Zelenskyy amid congressional impasse on Ukraine aid
Найбільший у світі хостинг сповістив клієнтів із Росії про розірвання контрактів
Germany Shifts to Slightly More Critical Stance on Ally Israel
«Росія повинна бачити, що ми можемо захищатися» – командувач генерального штабу армії Чехії
Ukraine’s Zelenskyy Addresses US Military Officers in Washington
Парламент Польщі обрав Туска прем’єр-міністром
Pressure Mounts in Turkey to Seek Extradition of Somalia President’s Son for Fatal Crash
Poland Begins Delayed Transition to Centrist, Pro-EU Government
З початку вторгнення РФ зафіксовано понад 102 тисячі воєнних злочинів – Клименко
Україна наближається до піку захворюваності на COVID-19 – МОЗ
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«Знаємо, з чим маємо справу»: міністр оборони Латвії про загрозу від РФ
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за темою:
2023-12-12
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