Знатно бомбануло: НАТО у ворот – великий провал гениального стратега карлика пукина!

НАТО и Украина готовы к любым неожиданностям со стороны путляндии – это было достаточно эффективным решением провести учения “Объединенные усилия-2020” Вооруженных сил Украины как раз одновременно с учениями Кавказ-2020…







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