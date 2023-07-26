Російський винищувач випустив сигнальні ракети та вразив американський безпілотник у небі над Сирією в середу, повідомляє агенція АР з посиланням на Білий дім.

Це шостий зареєстрований інцидент цього місяця та другий за останні 24 години, коли Сполучені Штати заявили, що російські військові літаки пролетіли небезпечно близько до американських пілотованих і безпілотних літаків, піддаючи екіпаж і літаки небезпеці та викликаючи питання про те, що США, можливо, доведеться зробити у відповідь.

Двоє офіційних осіб США підтвердили, що удар пошкодив дрон MQ-9 Reaper. Чиновники не були уповноважені публічно обговорювати це питання та говорили на умовах анонімності.

Під час інцидентів, що сталися за останні два дні, російські військові літаки випустили ракети, які вразили американські безпілотники MQ-9 Reaper. 23 липня вони пошкодили пропелер дрона, а у середу російські ракети влучили в безпілотник. У попередніх інцидентах російські літаки перехоплювали американські літаки на небезпечно близьких відстанях, включаючи один випадок з пілотованим літаком, який, за словами США, поставив під загрозу життя чотирьох американських членів екіпажу.



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