Президент України Володимир Зеленський під час звернення до британського заявив, що Україні потрібні літаки.

«В Україні сьогодні кожен пілот повітряних сил – це король, для нас, звичайно. Оскільки їх мало і вони цінні для нас.. Я вважаю це символом нашої нової коаліції, коаліції літаків. Нам потрібні літаки, літаки – це крила для свободи. Британія, ви та ми, вже воювали проти зла. ми маємо досвід перемог перед таким злом», – заявив він.

Радіо Свобода транслює наживо його виступ.

Сьогодні, 8 лютого, президент України перебуває з візитом у Великій Британії, у рамках якого з королем Чарльзом III.

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Це перша поїздка українського президента до Великої Британії та другий його закордонний візит від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей візит відбуватиметься на тлі повідомлень про новий можливий наступ російських військ в Україні.

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