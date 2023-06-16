Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у п’ятницю з представниками військового командування та розвідки провів засідання «військового кабінету».

«Військовий кабінет. Наші командувачі – генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ, усьому свій час. Наш рух уперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов… Окремі кроки», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Інших деталей зустрічі Зеленський не вказав.

Раніше сьогодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський казав, що бійці ЗСУ ведуть наступальні дії на окремих напрямках, «займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута».

Напередодні у Міноборони України повідомляли, що українські військові продовжують рухатися вперед на всіх напрямках фронту.

У червні Збройні сили України звільнили на Донеччині села Макарівка, Нескучне, Благодатне та Сторожове, а в Запорізькій області – села Новодарівка, Левадне та Лобкове.



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