Президент України Володимир Зеленський назвав ціну затримки постачання зброї Україні.

«Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик – щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський наголосив, що агресор має програти.

«І це наша спільна відповідальність із партнерами – виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними в забезпеченні зброєю та снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити», – додав він.

Президент повідомив, що він підписав указ про відзначення державними нагородами 127 бійців ЗСУ, з них 68 – посмертно.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що є «певні затримки» у постачанні зброї, яку обіцяли партнери України. Він не уточнив, про який вид озброєння йдеться.

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