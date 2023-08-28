Президент Володимир Зеленський заявив, що для виборів у 2024 році в умовах, якщо війна продовжуватиметься, потрібні зміни до законодавства і додаткове фінансування. Напередодні в інтерв’ю журналістці телеканалу «1+1» Наталії Мосейчук президент сказав, що проводити «вибори в кредит» не буде, а в умовах війни забезпечити право кожного на волевиявлення буде нелегко.

«Тоді нам потрібні зміни до законодавства, до Виборчого кодексу. Зробити це швидко. Раз. Якщо, як я сказав йому (сенатору США від Республіканської партії Ліндсі Грему – ред.), ви готові мені дати 5 мільярдів, тому що я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів, а мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів у звичайний час. У воєнний я не знаю, що це за сума. Тому я йому сказав, якщо США разом із Європою дадуть нам фінансову підтримку… Вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори теж не буду», – заявив Зеленський.

На думку Зеленського, розділяти відповідальність за вибори під час війни мають тоді і країни Заходу, які на такому волевиявленні наполягають.

«Давайте ризикувати тоді разом. Як? Спостерігачі мають бути в окопах», – сказав він.

Водночас Зеленський додав, що не хотів би «фантазувати» про те, щоб країна жила б без виборів «три, п’ять, сім років».

«Я не хочу, щоб стосовно влади було уявлення, що вони за щось тримаються. Я ні за що не тримаюся, я б хотів провести вибори. Чесно, мені б хотілося це зробити протягом року», – сказав президент, але вказав на триваючі бойові дії, поруйновану інфраструктуру і велику кількість людей, які через війну виїхали з країни.

23 серпня у Києві сенатор США від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку «вільні та чесні вибори, навіть під час нападу» на Україну, можуть продемонструвати, чи країна змінилась в питанні корупції.

«Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна… Я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році», – сказав американський сенатор.

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться. У Міністерстві фінансів на запит Радіо Свобода раніше заявили, що через воєнний стан передбачати кошти в бюджеті на вибори-2024 році немає підстав.

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