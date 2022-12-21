Президент України Володимир Зеленський вважає російського президента Володимира Путіна «людиною з хворим ставленням до світу».

«У 2019 році у нас була «норманська зустріч». Тоді ми посилали максимальні месседжі Путіну, щоб в жодному разі не було повномасштабного вторгнення, щоб зупинити агресію, відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне порозуміння. Він казав, що такого ніколи не буде. Говорив усім. Він всім брехав. Які месседжі можна йому (надсилати) після того, як він отруїв наше цивільне життя і бачить себе, судячи з його месседжів.. після України він каже, що ми можемо піти далі, де раніше була потужна присутність Радянського союзу. Для чого людині, я вважаю, з хворим ставленням до світу, абсолютно неадекватним, для чого йому відправляти месседжі?», – сказав він на брифінгу за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом.

«Він повинен бути сьогодні зацікавленим, щоб світ на нього звертав увагу. він більше не суб’єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу», – додав Зеленський.



…