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стрічка:
За добу відбулось понад 70 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ
Cardinal Sentenced to 5½ Years in Vatican Fraud Trial
Британський есмінець збив імовірний ударний безпілотник у Червоному морі
Russia Launches Drone Attack Across Ukraine
РФ справді готується до тривалої війни і окупації нових територій – ISW про статтю в Bild
Ukraine Aid Remains in Limbo as Congress Nears Recess
Сотні людей протестували в Тель-Авіві після вбивства ЦАХАЛом трьох заручників
Lithuania Now a Repair Hub for Ukraine’s Tanks
Атака дронів триває: у Києві повідомили про роботу ППО
Missing British Teen Found in France to Return Home Soon
Крим.Реалії: у Євпаторійському районі працювала російська ППО
High-Risk Environment Training for Journalists and More
«Путін збрехав»: у ГУР назвали «точну» кількість армії РФ, яка воює проти України
Denmark Widens Terror Investigation That Coincides With Arrests Of Alleged Hamas Members In Germany
Навальний «відбув із Володимирської області» – соратники політика не можуть знайти його 10-й день
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За добу відбулось понад 70 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ
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за темою:
2023-12-16
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Cardinal Sentenced to 5½ Years in Vatican Fraud Trial
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