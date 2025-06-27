Замінний зарядний пристрій для швидкої зарядки Makita DC18RC – сумісний з 14.4V і 18V акумуляторами, бездротовий зарядний пристрій з європейською вилкою, система багатофункціонального захисту, ідеально для дому, використання на відкритому повітрі

Опис товару

матеріал: ABS (акрилонітрил бутадієн стирол)

Джерело живлення: Живлення від розетки

Специфікація вилки: Вилка європейського стандарту

Вхід для зарядки: 220В

Вихід: 14,4-18В

Струм зарядки: 3,5А

Тип розетки: Європейська розетка

Розумне керування зарядкою, багатофункціональні світлодіодні індикатори, кілька засобів захисту, захист від перевантаження для захисту комірок від пошкоджень



🌟Ціна сьогодні: лише 20$ (знижка: -65%)

✅Артикул: 0325625

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Джерело: Купуй!