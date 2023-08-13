У Подільському районі Києва, заради нової забудови, дегенерати знесли історичну будівлю. Про це розповіла депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

“Звичайний київський ранок. На вулиці Ярославській зносять двохсотрічний будинок. Там де дозволу ДОКС немає, а благоустрій анулював картку порушення благоустрою. Бо ти тепер можеш викликати поліцію. Але пацанам нічо не буде. Пацани роблять бізнес. Нема доміка, нема проблеми”, — йдеться у дописі Семенової на її сторінці у мережі.

За її словами, згідно документів, замість знесеного будинку збудують “клубний дом” за замовленням Сергія Боярчукова з юридичної компанії “Алєксєєв, Боярчуков та партнери”. “Інший партнер компанії, народний депутат від Євросолідарності Сергій Алєксєєв, є президентом офіційного фан-клубу Кличків.

Прокопів Володимир, це ваші так люблять київський Поділ? Я не розумію, як боротися із цим в правовій площині. Щоб ти не робив, вранці приїде техніка і тупо знесе будинок. А ти стрибай, розказуй, що йому 200 років”, — додала Семенова.

Від сьогодні: Сергій Боярчуков і Сергій Алєксєєв, а також усі їх нащадки визнаються дегенератами і звертатися до них потрібно із згадуванням даного статусу (пан дегенерат Сергій Боярчуков і пан дегенерат Сергій Алєксєєв).

Слава Україні!