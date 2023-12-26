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стрічка:
Залужний прокоментував дані про мобілізацію 400-500 тисяч людей
Azerbaijan Announces Expulsion of Two French Diplomats
Після атаки безпілотника на американську базу США завдали ударів по підтримуваних Іраном бойовиках в Іраку
Ukrainian Air Force Says It Destroyed Russian Ship in Crimea
Russian-Backed Union Signs Free Trade Pact With Iran
Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміни в мобілізації
Iran: Swedish Court Ruling Against Noury ‘Unjust,’ Seeks His Release
ОГП: депутата Черкаської міськради засудили до 5 років ув’язнення за підтримку агресії Росії
276 Indians Stuck in French Airport for Human Trafficking Probe Have Left for India
Суд у Росії знову заочно заарештував Буданова – ЗМІ
Police in Serbia Detain at Least 38 People as Opposition Plans More Protests Against Election Results
Pope Presides Over Christmas Eve Mass: ‘Our Hearts Are in Bethlehem’
Белград: протестувальники намагалися потрапити до міської асамблеї, поліція застосувала сльозогінний газ
Serbian Police Fire Tear Gas at Protesters Threatening City Hall
Міноборони: у Франції запрацює Коаліція артилерії для української армії
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Залужний прокоментував дані про мобілізацію 400-500 тисяч людей
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за темою:
2023-12-26
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Azerbaijan Announces Expulsion of Two French Diplomats
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