Законопроєкт про надання Україні та Ізраїлю нової фінансової допомоги для безпекових потреб заблоковано в Сенаті США у середу через наполягання республіканців на своїх вимогах про посилення заходів із контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

У перебігу голосування, яке мало б прокласти шлях до початку обговорення законопроєкту, голоси розділилися таким чином – 45 «за» і 48 – «проти», що означає, що виділення пакету у 110,5 мільярдів доларів не змогло отримати 60 необхідних для проходження голосів.

Саме з цього пакету допомоги приблизно 60 млрд дол мали б бути виділені для України.



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