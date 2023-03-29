Шевченківський районний суд міста Києва у середу задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора і продовжив термін тримання під вартою колишнього президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва на 60 діб – тобто, до 27 травня. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода із зали суду.

В ОГП своє клопотання обґрунтували необхідністю продовжувати слідчі дії у справі за обвинуваченнями проти Богуслаєва, а також – у зв’язку з оголошенням екскерівнику «Мотор Січі» нової підозри у перешкоджанні законній діяльності Збройним силам України.

Відповідно до офіційної версії слідства, Богуслаєв у квітні 2022-го року блокував передачу гелікоптера Мі-2-МСБ-1 представникам Головного управління розвідки України та надавав своїм підлеглим вказівки сховати деталі та експлуатаційну документацію, без яких використовувати цей гелікоптер було б неможливо.

Сам В’ячеслав Богуслаєв всі обвинувачення заперечує. Під час судового засідання він заявив, що до нього особисто ніхто з військових з таким запитом не звертався, а зняття деталей пояснив звичайним робочим процесом.

Раніше проєкт Радіо Свобода «Схеми» опублікував записи розмов на той момент президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, які він вів з представниками російського військово-промислового комплексу вже під час повномасштабної війни.

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На записах Богуслаєв висловлює своїм російським співрозмовникам побажання, щоб президент Росії Володимир Путін довів намір окупації України до кінця, нарікає на ракетні обстріли Запоріжжя через те, що вони зачепили очолюваний ним авіаційний завод, обурюється мародерством з боку окупантів, та при цьому продовжує домовлятись з російськими бізнес-партнерами про таємне постачання до Росії двигунів для військових гелікоптерів через треті країни – зокрема, через Китай.

В Україні Богуслаєва з жовтня 2022 року офіційно підозрюють у пособництві державі агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації.

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