Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації відреагували на повідомлення підозри керівництву служби через заволодіння коштів під час закупівлі програмного забезпечення.

Як повідомляє пресслужба відомства, всю необхідну інформацію правоохоронним органам надали та готові надавати цю інформацію і надалі, оскільки робота служби базується на «принципах відкритості та нульової толерантності до корупції».

У Держспецзв’язку зауважують, що всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства.

«Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, і служба готова надавати всі необхідні роз’яснення детективам НАБУ, в будь-якому форматі», – йдеться у повідомленні.

Держспецзв’язку також закликала утриматися від звинувачень щодо конкретних посадових осіб чи службовців, які зараз задіяні в організації захисту критичної інформаційної інфраструктури України, до завершення розслідування та надання результатам розслідування правової оцінки судом.

Раніше 20 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро заявили, що керівнику Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, його заступнику та іншим посадовцям повідомили про підозру в заволодінні 62 мільйонами гривень. За даними правоохоронців, посадовці діяли, зловживаючи службовим становищем та у складі організованої групи.

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Справа стосується закупівлі інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних, у 2021 році. За даними САП, договір на закупівлі дістався компанії, підконтрольній «організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП «Українські спеціальні системи», що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю».

«За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбали в іноземного виробника, становила 223 мільйони гривень. Різницю цих коштів, а саме понад 62 млн грн, учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном», – стверджують у САП.

Також 20 листопада уряд звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв’язку. Виконувати обов’язки голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України буде Дмитро Маковський.



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