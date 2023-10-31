Держсекретар США Ентоні Блінкен розпочне нову поїздку на Близький Схід у п’ятницю, 3 листопада, повідомив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

«Держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю у п’ятницю для зустрічей з членами ізраїльського уряду, а потім зробить інші зупинки в регіоні», – сказав Міллер.

У жовтні Блінкен вже відвідував Ізраїль, а також Йорданію, Катар, Бахрейн, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати та Єгипет.

У вівторок на слуханнях у Сенаті США Ентоні Блінкен разом із міністром оборони Ллойдом Остіном наполягали на важливості погодження пакету допомоги Україні та Ізраїлю в розмірі 105 мільярдів доларів.

Хоча в очолюваному Демократичною партією Сенаті є підтримка обох партій допомоги Україні та Ізраїлю, цей запит стикається з серйозними проблемами в очолюваній республіканцями Палаті представників. Новий спікер Майк Джонсон запропонував зосередитися лише на Ізраїлі. На тлі розбіжностей в Конгресі Блінкен і Остін попередили, що наслідки неспроможності допомогти Україні у її війні з Росією та Ізраїлю – у боротьбі з «Хамас», будуть жахливими. За їхніми словами, бездіяльність загрожує безпеці США та решти світу.



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