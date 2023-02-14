«Уряд Росії керує системною мережею таборів та інших закладів, які сприяють перевихованню й усиновленню дітей з України. Ці заклади в Росії та окупованому Росією Криму утримували щонайменше 6000 дітей з України після повномасштабного вторгнення Росії»

…

ЗА ТЕМОЮ: