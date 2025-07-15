Цей глечик виконаний із металу та прикрашений багатобарвними візерунками – домінують червоний, синій і золотистий кольори.

Довга зігнута ручка та витягнутий носик надають виробу елегантного силуету. Поставлений на кругле дзеркало, глечик віддзеркалює багату фактуру свого підстави.

Подібні глечики були поширені у мистецтві Середнього Сходу та Османської імперії. Використовувалися як ритуальні чи побутові посудини для води, молока або пахучих олій. У 16–18 століттях такі вироби часто експортували до Європи як екзотичні сувеніри.

Основний матеріал – латунь або мідь, іноді сплав із домішками олова чи цинку. Розпис емалями або лакове інкрустація візерунків методом «міна» (клеймізі).

Вишукані орнаменти виконувалися вручну тонким різцем або кистю.

Орнаментальні мотиви (рослинні візерунки, флерони) символізують злагоду та молодіння природи.

Золотисті акценти підкреслюють статус власника та святковий характер посудини.

У багатьох культурах такі глечики ставили у храмі або використовували в церемоніях омовіння.

Колекціонери антикваріату цінують автентичні металеві глечики за майстерність та історію.

Як декор, вони гармонійно доповнюють інтер’єри в стилі бохо, еклектика або історичний ретро.



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✅Артикул: 0313725

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Джерело: Купуй!