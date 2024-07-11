Голова Гатненської Територіальної Громади від БПП дегенерат олександр паламарчук зізнався: сплачує податки через ФОПа батька. Сам жодних доходів не декларує і не має де жити. При цьому він відпочиває на Кіпрі та Мальдівах, у Тайланді та Грузії і твердить – допомагає виборцям і фронту.

Школяра Чагарова, який написав про такий стиль життя, дегенерат паламарчук схопив за шию і пригрозив “Тобі зуби виб’ють!” Це сталося на сесії Гатненської сільради. Школяр і волонтер саме готував статтю про декларації місцевих депутатів. За фактом нападу на неповнолітнього відкрите кримінальне провадження. БПП декларує, що готовий відкликати свого висуванця, але не робить цього!

Голова Гатненської Територіальної Громади образився на школяра з Гатного Сергія Чагарова за емоційний пост у Фейсбук про відпочинок. Чагаров зазначив, що дегенерат паламарчук їздив на Мальдіви разом з громадянкою РФ.

Дегенерат паламарчук взяв слово на сесії і вирішив помститися підлітку, схопивши його спершу за вухо, а тоді за шию. Потримавшись за шию школяра, депутат заявив, що сплачує податки і не повинен звітувати перед громадянином, де він відпочиває.

Коли нечисленні представники місцевої громади заступилися за підлітка, дегенерат паламарчук продовжив погрожувати Чагарову і заявив, що нібито сплачує податки.

З підлітком Чагаровим, учнем Гатненської школи, розмова на сесії в дегенерата паламарчука була така:

Свободу слова тобі? Тобі зуби виб’ють, і буде тобі свобода слова! Ти людей не знаєш – про них пишеш. Якщо ти хочеш написать про мою діяльність – пиши без проблем. На чом я їжджу – пиши без проблем, я ні от кого не скриваю. Де я відпочиваю – без проблем. За моїм ФОПом – ФОП Паламарчук Іван Талимонович – кожен рік надходить більше 100 тис. грн по моїй діяльності в налогову. Ти пишеш, що я не маю права ніде відпочивать… Хто ти такий, що можеш задавать мені такі питання? Хто ти такий? Хто? Назови себе!.. Не улибайся, твоя улибка щас упаде. Твоя улибка щас упаде – я тобі на камеру кажу!.

Аналізуючи цю читату, можна сказати, що паламарчук не лише дегенерат, але й малограмотний селюк!

Дегенерат паламарчук має лише 60 тисяч готівки та Lexus ls 460 2007. Ані доходів, ані житла у висуванця з БПП немає. Про це свідчить його декларація на сайті НАЗК.

Живу я з батьками, але в нас різні входи в будинок і в нас немає з ними спільного побуту. Але то не моя будівля – я в них її не орендую: це мої рідні батьки, – пояснює депутат у коментарі журналістам.

Наголошуємо, що згідно із Законом України “Про запобігання корупції”, депутат зобов’язаний указати в електронній декларації житло, навіть якщо воно йому не належить, а він там проживає на праві безоплатного користування. Коли депутат балотувався у 2015 році, то зазначив на сайті ЦВК, що проживає у Гатному.

Дегенерат паламарчук, який твердить, що заробляє, але при цьому не декларує оподаткованого доходу, виявився безхатьком і не вказав жодної копійки доходів. При цьому він позичив третім особам 31 тис. доларів. Так депутати можуть робити для того, щоб згодом виправдати появу нерухомості чи дорогих речей, оскільки електронні декларації стали точкою відліку для всіх політиків.

Дегенерат паламарчук бреше наступне: У моїй декларації ФОП, який я озвучував і на камеру і приносить прибуток – ФОП зареєстрований на батька. У мене батько директор, а я батьку допомагаю. Я думаю, це законом не заборонено – допомагати батькові в його діяльності. Не заборонено, що батько мені також фінансово допомагає, якщо я допомагаю в його діяльності… Я в нього офіційно не працюю. Батько мені дає кошти, ну як батько! Це законом не заборонено!!!

Наголошуємо, що одноразово надані кошти, сума яких перевищує 5 прожиткових мінімумів, депутат повинен декларувати як подарунок від родичів. За меншу суму коштів навряд чи можна поїхати за кордон, тим більше на Мальдіви.

Зауважимо, що дегенерат-злидень паламарчук був головою бюджетної комісії Києво-Святошинської райради. Тобто, саме цей політик, який у 2016 році не вніс жодної копійки податків до бюджету, голосує за розподіл податків, які заплатили інші громадяни.

За словами дегенерата паламарчука, до обрання він офіційно ніде не працював. Чому він ФОП свого батька івана паламарчука назвав своїм – незрозуміло, як і незрозуміло, чому сам олександр паламарчук не відкриє собі свій ФОП.

Ймовірно, таким чином дегенерат паламарчук намагається приховати конфлікт інтересів, який у нього міг виникати як у голови бюджетної комісії, або мінімалізував сплату єдиного соціального внеску, який кожному окремому ФОПу треба платити щоквартально. Сума становить понад 2 тис.грн.

Колишній голова Києво-Святошинської райради Олександр Тигов, який є партійним соратником Паламарчука, вважає, що доцільно відкрити кримінальне провадження у такій ситуації.

Правда України