Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на витік секретних документів Пентагону, зокрема щодо України.

«Нам немає сенсу сваритися з нашими партнерами. Розуміємо, що такі речі є важливими, складними і дуже токсичними. Тому ми дуже обережно маємо ставитись до будь-якої інформації, яка буде трактуватися тією чи іншою стороною. Що стосується наступу – час, місце, дії наступу визначається на території нашої країни. Кількість осіб, які це будуть знати, коли це буде і в який спосіб – це буде вирішуватися в кабінеті президента за участі дуже обмеженого кола осіб», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Він висловив впевненість, що незабаром у США з’являться результати розслідування щодо витоку і їх варто дочекатися.

«Що стосується впливу на партнерів – є певні країни, які нам допомагали, є інші країни, з якимиу нас складні відносини. Давайте трохи почекаємо – не треба накидатися на гаряче, хай воно трохи охолоне. Пройде дуже короткий проміжок часу – буде зрозуміло, хто це, як це і для чого (зробив), наскільки все відповідає дійсності. Може ж бути, що під цю проблему з’являються документи, які не мають стосунку до правди», – додав секретар РНБО.

Американське видання New York Times 6 квітня повідомило, що у твітері і телеграмі того тижня з’явилися нібито засекречені документи з подробицями планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом. Як повідомляє CNN з посиланням на свої джерела, через витік секретних документів Україна вже змінила деякі свої військові плани.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію про «витік» даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.

…