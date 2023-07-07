Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що українські військові роблять неможливе, але потребують «постійного і значно більшого постачання озброєння».

«У ході активних бойових дій українська армія робить неможливе, ламає всі усталені теорії й практики ведення сучасних війн. Сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості задіяних сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі. Випадок безпрецедентного характеру», – написав він у телеграмі.

За його словами, ЗСУ проводять унікальні військові операції без необхідного, як це передбачено нинішніми стандартами.

«Здійснюють унікальні військові операції без критичної першості в усіх компонентах, як це заведено за існуючими стандартами. У якої армії НАТО є такий досвід і такі залізні… нерви? Водночас пріоритет України – життя наших воїнів. У такому плані ми маємо незрівнянно менші втрати навіть в умовах наступу і контрнаступу, ніж росіяни. Але диво української стійкості потребує постійного і значно більшого постачання озброєння», – зазначив секретар РНБО, додавши, що це питання – одне з головних на засіданнях Ставки, зусиль президента та уряду.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».

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